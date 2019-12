De brandweer in Den Haag is in de nacht van maandag op dinsdag uitgerukt voor voertuigbranden op verschillende locaties.

Zo brandde tussen 1.00 en 1.30 uur een auto, die geparkeerd stond naast een flat op de Toon Dupuisstraat, volledig uit. Hierdoor raakten ook twee geparkeerde voertuigen ernaast beschadigd.

Even daarvoor hadden op de Lekstraat al twee scooters vlam gevat. En rond 3.00 uur werd een auto op de Vier Heemskinderenstraat volledig vernield door brand.

Tot zover bekend raakten bij geen van de branden mensen gewond. Of de voertuigbranden door dezelfde persoon of personen veroorzaakt zijn, is nog onduidelijk. De politie doet onderzoek.