De politie onderzoekt een schietincident dat in de nacht van maandag op dinsdag zou hebben plaatsgevonden aan de Guntersteinweg in Den Haag.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd en of er gewonden zijn gevallen.

Op straat zouden kogelhulzen zijn gevonden, meldt Regio15. Er zouden vijf schoten zijn gehoord.