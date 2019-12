Een grote politiemacht was maandagavond aanwezig in de Haagse wijk Duindorp, bevestigt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. Agenten in de wijk zijn met stenen en vuurwerk bekogeld.

Volgens het regionale persbureau Regio15 stond de Mobiele Eenheid paraat om charges uit te voeren. Het is onduidelijk of er charges zijn uitgevoerd. "We zijn met collega's de wijk ingegaan", zegt de politiewoordvoerder desgevraagd daarover.

Op het Tesselseplein in het centrum van de wijk zouden veel vuurwerk knallen gehoord worden, terwijl in de nabijgelegen Terschellingsestraat agenten bekogeld zouden zijn met stenen.

Het is al geruime tijd onrustig in Den Haag en Scheveningen. Begin december maakte de gemeente bekend dat de traditionele vreugdevuren die tijdens de jaarwisseling plaatsvonden definitief dit jaar niet door kunnen gaan.

Maandag werden er nog zes Hagenaren opgepakt voor het plegen van vernielingen en het organiseren van rellen in Den Haag. Een van hen zou bovendien illegaal zwaar vuurwerk onder een politiebus hebben gegooid, waardoor tenminste een agent blijvende gehoorschade opliep. Bij huiszoekingen werden honderden kilo's vuurwerk en wapens in beslag genomen.