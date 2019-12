De politie heeft maandag huizen en voertuigen van een zestal verdachten doorzocht die eerder op de dag zijn aangehouden voor het plegen van vernielingen en het organiseren van rellen in Den Haag. Honderden kilo's vuurwerk, meerdere wapens, duizenden euro's aan contant geld en een onbekende hoeveelheid harddrugs is in beslag genomen.

In totaal zijn zeven huizen, een pakhuis, auto en bestelbus doorzocht. In het laatstgenoemde voertuig werd ruim 300 van de in totaal 370 kilo vuurwerk aangetroffen, waarvan een deel uit illegaal vuurwerk zoals nitraatbommen bestaat.

Agenten namen ook diverse steekwapens, een kruisboog, een nepwapen en wapenstok in beslag.

Blijvende gehoorschade voor agent na gooien vuurwerkbom door Hagenaar

De grootschalige actie volgde nadat eerder op de dag zes mannen werden aangehouden voor het plegen van vernielingen en organiseren van rellen in Den Haag deze maand. Een van hen, een 38-jarige Hagenaar, wordt verdacht van het gooien van illegaal zwaar vuurwerk naar een politiebus in Duindorp.

De knal leverde tenminste één agent blijvende gehoorschade op, terwijl zes andere agenten nog een gehoortest moeten ondergaan. Ook de politiebus liep zware schade op.

Drie andere Hagenaars in de leeftijd van 35 tot 39 jaar oud worden verdacht van opruiing en het plegen van geweld tegen personen of goederen. Een 43-jarige Hagenaar is opgepakt voor het oproepen tot ongeregeldheden in de Haagse wijk Laak.

De laatste verdachte, een 42-jarige Hagenaar, wordt ervan verdacht dat hij begin december inreed op een politieagent en dat hij een vuurwerkbom maakte. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit.