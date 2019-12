Al sinds de achttiende eeuw wordt er vuurwerk afgestoken bij de Hofvijver in Den Haag. De traditie wordt dinsdagavond bij de jaarwisseling in stand gehouden met het Nationale Aftelmoment.

Het Nationale Aftelmoment wordt dit jaar opnieuw uitgezonden op NPO1.

Om 22.00 uur start dinsdagavond bij de Haagse Hofvijver een muziekshow met de dj's Bart en Bou. Daarbij worden ze ondersteund door Pat Smith, die samen met zijn band zal optreden. Vlak voor middernacht, om 23.50 uur, begint de live-uitzending van de NOS, gepresenteerd door Dionne Stax. Samen met alle aanwezigen wordt dan afgeteld naar 2020, waarna een licht-, vuurwerk- en lasershow zal starten.

Voor het gratis oudejaarsfeest bij de Hofvijver worden dinsdagavond twee grote schermen en een groot podium neergezet. Het feest zal tot 1.30 uur doorgaan, opnieuw met de muziek van de Haagse dj's Bart en Bou.

Openbaar vervoer rijdt aangepaste dienstregeling

Tijdens Oud en Nieuw geldt er een aangepaste dienstregeling in Den Haag. HTM meldt dat de laatste trams en bussen rond 20.30 uur zullen vertrekken in de stad, daarna rijdt het openbaar vervoer niet meer.

Bezoekers die hun auto voor Oud en Nieuw parkeren bij een garage, krijgen dinsdag twee gratis HTM-vervoerskaartjes om verder te reizen. Garages waarin dinsdag gratis geparkeerd kan worden zijn BKS Parking Strand Scheveningen, Q-Park Haagse Markt, Q-Park Laakhaven en P1 Leyweg 1 en 2. 's Avonds zijn verschillende parkeergarages in de stad gesloten.

Verschillende vuurwerkvrije zones in de stad

Tijdens de jaarwisseling is het afsteken van vuurwerk op verschillende plekken in Den Haag verboden. In de buurt van ziekenhuizen, kinderboerderijen en dierenopvangcentra gelden er bij Oud en Nieuw verplichte vuurwerkvrije zones. Volgens de gemeente gaat de politie handhaven op deze locaties. De locaties zijn met borden aangegeven.

De gemeente roept inwoners van Den Haag ook op om geen vuurwerk af te steken in bossen, parken en duingebieden "om de in het wild levende dieren en het Haagse groen te beschermen".

Dit zijn de vuurwerkvrije zones in Den Haag Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Westeinde, HagaZiekenhuis, Juliana Kinderziekenhuis, Haaglanden Medisch Centrum (HMC) Bronovo en HagaZiekenhuis Sportlaan

Kinderboerderij 't Beestenspul, Pluk en Beestenboel Tesselweide

Stadsboerderij De Woelige Stal, Jacobahof, Schildershoeve, De Herweijerhoeve, Op den Dijk, De Reigershof, Molenweide, Landzigt, De Kakelhof, 't Waaygat en De Gagelhoeve

Buurtboerderij De Nijkamphoeve

Dierencentrum Lozerlaan

Knaagdierenopvang Het Knagertje

Vogelasiel De Wulp

Weersverwachting

Tijdens de jaarwisseling kunnen lokaal mistbanken voorkomen, die door het vuurwerk kunnen worden verergerd. Later in de nacht kunnen op meer plekken mistbanken ontstaan. Tevens is er kans op lichte nachtvorst landinwaarts.