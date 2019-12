De politie in Scheveningen heeft in de nacht van zondag op maandag negentien mensen aangehouden voor onder meer het gooien van zwaar vuurwerk en het niet voldoen aan een vordering.

De ongeregeldheden vonden voornamelijk plaats op het Dr. de Visserplein. Een groep mensen hield zich daar zondagavond op en stookte vuur in een vuurton, die in de loop van de avond door de brandweer geblust moest worden.

De meeste aanwezigen vertrokken nadat de brand geblust was, maar later op de avond stookte opnieuw een groep mensen vuur op het plein. De politie begon rond middernacht mensen weg te sturen. In totaal werden vijftien mensen aangehouden die weigerden van het plein te vertrekken. Voor de aanhoudingen werd de Mobiele Eenheid (ME) ingezet.

Een van de arrestanten mocht meteen weer naar huis. Volgens de politie is hij minderjarig. De veertien andere mensen zitten nog vast en worden maandag verhoord. Vijf van hen zijn in de leeftijd van vijftien tot zeventien jaar.

In andere gebieden van Den Haag werden ook vier minderjarigen opgepakt. Zij worden verdacht van het gooien van zwaar vuurwerk en het stichten van brand. Deze vier hoefden niet in de cel te blijven en hebben zich maandagochtend op het politiebureau gemeld.