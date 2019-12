Bij een steekpartij in de Convivastraat in Den Haag is zondagavond een gewonde gevallen. De dader is vooralsnog spoorloos.

De politie ontving vlak na 18.45 uur een melding van het steekincident. Toegesnelde agenten vermoeden dat de steekpartij heeft plaatsgevonden in een auto, schrijft Omroep West.

Een deel van de straat is afgezet voor sporenonderzoek. Volgens de regionale omroep is het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoerd met een mogelijke steekwond in de nek, maar de politie kan dat niet bevestigen.

Agenten vraagt getuigen zich te melden.