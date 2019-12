Een groep jongeren heeft vrijdag rond 22.30 uur zwaar illegaal vuurwerk naar een politieauto gegooid op het Doctor de Visserplein in Scheveningen. Een agent reed net op tijd naar achteren, waardoor het projectiel niet onder, maar vlakbij het voertuig ontplofte. Niemand raakte gewond.

"Het gooien van zwaar vuurwerk naar personen in auto's is levensgevaarlijk", schrijft de politie over het incident. "Indien zwaar vuurwerk onder een auto tot ontploffing komt, kan dit personen ernstig verwonden. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd."

Het incident gebeurde tijdens een grimmige avond op en rond het Doctor de Visserplein. Een grote groep jongeren gooide met vuurwerk en veroorzaakte een aantal branden. De Mobiele Eenheid (ME) kwam ter plaatse om op te treden. Twee personen van zeventien en negentien jaar uit Den Haag zijn aangehouden voor belediging.



Er is vooralsnog niemand aangehouden voor het gooien van vuurwerk naar het politievoertuig.

De betrokken agenten hebben aangifte gedaan en de politie heeft een onderzoek ingesteld. Getuigen van het incident worden opgeroepen om zich te melden.