Een trein is vrijdag aan het begin van de avond tegen een aantal stenen gereden dat tussen Den Haag en Leiden op het spoor is gelegd.

ProRail meldt dat de machinist onderzoekt of de trein schade heeft opgelopen. Het treinverkeer is verstoord door het incident, maar ligt niet volledig stil.

Wie de stenen op het spoor heeft gelegd, is nog niet bekend.

Volgens ProRail zijn rond dezelfde tijd ook op het spoor tussen Winterswijk en Lichtenvoorde stenen gelegd. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de incidenten.