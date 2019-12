Een geparkeerde auto aan de Laan van Poot in Den Haag is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uit elkaar gereten door een vuurwerkbom of een ander explosief. De brokstukken van de auto hingen in de bomen.

Verschillende hulpdiensten kwamen in de nacht van dinsdag op woensdag ter plaatse bij het vernielde voertuig. De politie heeft het plaats delict afgezet. Er zijn nog geen verdachten aangehouden voor de explosie.

Het is niet bekend wat voor explosief is gebruikt. Bij de explosie zijn geen gewonden gevallen.