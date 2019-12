Twee mannen hebben dinsdagochtend een overval gepleegd op een juwelier aan de Paul Krugerlaan in Den Haag.

Het tweetal verdachten is na de overval gevlucht. Of ze iets hebben buitgemaakt is nog onbekend.

Beide mannen hebben een lichtgetinte huidskleur en hadden een grote roodgeruite shoppen bij zich. Een van de twee was kaal.

De politie is dringend op zoek naar getuigen die de daders mogelijk gezien hebben. Zij worden opgeroepen contact op te nemen met de politie.