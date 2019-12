In een vuurwerkwinkel aan de Maartensdijklaan in de Haagse wijk Morgenstond is maandagavond brand uitgebroken, meldt Regio15. Daarbij vielen geen slachtoffers.

De brandweer kwam met spoed ter plaatse en schaalde op naar middelbrand. Het vuur was aanvankelijk moeilijk te blussen omdat het pand was afgesloten met stalen rolluiken.

Woningen boven de betreffende winkel werden tijdelijk ontruimd. Kort nadat de brandweer het sein brandmeester gaf, konden de bewoners terugkeren naar hun woning.

De oorzaak van de brand is onbekend.