In een vuurwerkwinkel aan de Maartensdijklaan in Den Haag is maandagavond brand uitgebroken, meldt Regio15.

Politie en brandweer zijn ter plaatse. De brandweer schaalde de brand al vrij snel op naar 'middelbrand'. De brand is moeilijk te blussen omdat het pand is afgesloten met stalen rolluiken.

De politie heeft de straat in beide richtingen afgesloten.