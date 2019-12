Met de uit de hand gelopen vreugdevuren, de onrust in Duindorp, de van corruptie verdachte wethouders en het afscheid van burgemeester Pauline Krikke heeft Den Haag een onrustig en veelbewogen jaar achter de rug. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen.

Vonkenregen bij vreugdevuur Scheveningen en Duindorp

Afgelopen jaarwisseling ging het mis bij de jarenlange traditie om een hoog vreugdevuur te bouwen bij Scheveningen en Duindorp. Door de harde wind en de grote hoeveelheid hout verspreidde zich tot in de wijde omtrek een vonkenregen. Er ontstonden tientallen brandjes; bij plantsoenen, op daken van huizen en in stukjes duin.

Achteraf bleek dat de vreugdevuren te hoog waren gemaakt. De gemeente had toegestaan dat de stapels 35 meter werden, maar er werden extra pallets opgestapeld. Uiteindelijk bereikte de stapel paletten in Scheveningen een hoogte van 45,93 meter, in Duindorp 48,66 meter. De gemeente was hiervan op de hoogte.

Tijdens het bouwen van de vreugdevuren heeft de politie nog geprobeerd te voorkomen dat de stapels steeds groter werden door de toevoer van pallets tegen te houden. Burgemeester Krikke besloot vanwege de gespannen situatie niet in te grijpen.

67 Vreugdevuur Scheveningen leidt tot vuurtornado's

Naar aanleiding van de vonkenregen kwam in oktober een kritisch rapport naar buiten: de gemeente Den Haag was op meerdere punten tekortgeschoten bij het handhaven van de vreugdevuren. Zo wist de gemeente ook van het gebruik van brandversnellende middelen, zoals vaten met diesel, maar werd besloten om niet in te grijpen.

De gemeente besloot daarop om een vergunningsprocedure in te voeren.

Krikke legt functie neer

Door het verschijnen van het kritische rapport kwam de positie van burgemeester Pauline Krikke ter discussie te staan. In oktober besloot zij haar functie neer te leggen.

"Het aanstaande debat over het rapport van de onderzoeksraad wordt binnen en buiten het stadhuis al in alle hevigheid gevoerd en spitst zich steeds meer toe op mijn functioneren", vertelde Krikke in een verklaring op haar Instagram-pagina. "Het debat over mijn toekomst zit het debat over de toekomst van Den Haag in de weg."

180 'Met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest'

"Het valt mij zwaar, maar ik wilde het jullie als eerste vertellen, inwoners van Den Haag", besluit Krikke haar boodschap. Ze was 2,5 jaar lang burgemeester van Den Haag.

Voormalig VVD-minister Johan Remkes werd per 12 oktober benoemd tot waarnemend burgemeester van Den Haag. Hij zal in ieder geval tot het voorjaar van 2020 aanblijven. Vermoedelijk wordt de vacature voor de nieuwe burgemeester van Den Haag in het voorjaar opengesteld.

Onrust in Duindorp

Begin december kwam de gemeente Den Haag met een definitief oordeel over de vreugdevuren: Scheveningen en Duindorp krijgen geen vergunning dit jaar. De organisatie van het jaarlijkse vreugdevuur in Duindorp had al besloten het evenement af te blazen. De initiatiefnemers hebben geen vertrouwen meer in de gemeente.

Na de bekendmaking was het dagenlang onrustig in Duindorp. Tientallen mensen werden gearresteerd en de inzet van de Mobiele Eenheid (ME) leek onvermijdelijk. Onder de gearresteerden waren elf minderjarigen. De jongste verdachte is elf jaar, de oudste 58 jaar.

Er werden brandjes gesticht, relschoppers barricadeerden een weg en meerdere voertuigen moesten eraan geloven.

Gasexplosie in Jan van der Heijdenstraat

Eind januari vond een grote gasexplosie plaats aan de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Na de explosie stortte de portiekflat in. Tien mensen raakten gewond en vier mensen kwamen vast te zitten onder het puin.

Stuk voor stuk werden ze gered. De laatste man werd iets na 0.00 uur onder het puin vandaan gehaald. Zo'n dertig mensen moesten de nacht doorbrengen in een hotel.

In juni bleek uit onderzoek van het Openbaar Ministerie en het Staatstoezicht op de Mijnen dat de explosie was veroorzaakt door een scheur in de gietijzeren gasleiding die in de straat voor de woningen lag. Het is nog steeds onduidelijk wat de precieze oorzaak was van de scheur. Bij de explosie zijn drie woningen onherstelbaar beschadigd geraakt.

38 Ravage in Den Haag na gasexplosie

Wethouders verdacht van corruptie

Tientallen rechercheurs vielen begin oktober de werkkamers binnen van wethouders Richard de Mos (Economie) en Rachid Guernaoui (Financiën). Het tweetal wordt beschuldigd van corruptie en schending van het ambtsgeheim, waaronder de verdenking van het regelen van vergunningen tegen betaling.

Naast de wethouders worden drie Haagse ondernemers ook als verdachten aangemerkt. In de woning van een van hen is een vuurwapen met munitie in beslag genomen.

De wethouders besluiten zich daarop tijdelijk terug te trekken. Coalitiepartijen VVD, D66 en GroenLinks laten echter weten niet verder te willen met Groep de Mos. De partijen zeggen hun vertrouwen op, waardoor het college plots op losse schroeven staat.

126 Wethouder De Mos: 'Aantijgingen corruptie klinkklare onzin'

In een uitzending van de talkshow Pauw doet De Mos zijn verhaal. Hij zou nachtontheffingen hebben verleend aan horecagelegenheden die zijn partij financieel hebben gesteund. De afgetreden wethouder zegt niemand te hebben benadeeld. "Er zijn vijf nachtontheffingen verleend aan vijf mensen die het hebben aangevraagd."

De Mos maakt twee weken later bekend dat hij terugkeert in de Haagse gemeenteraad. Hij neemt de plek van Damiën Zeller in. Rachid Guernaoui besluit niet terug te keren.

Na de breuk in de coalitie start formateur Tom de Bruijn, oud-wethouder in Den Haag, half oktober de verkenning. Twee maanden later presenteert de nieuwe coalitie in Den Haag, bestaande uit VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA, het nieuwe coalitieakkoord in de Sportcampus in het Haagse Zuiderpark.

Malieveld beschadigd na protesten

Het Malieveld in Den Haag heeft het afgelopen jaar het zwaar te verduren gehad door meerdere protesten, onder andere door de boeren en de bouwers. Op 1 oktober staat het terrein afgeladen met toeterende trekkers. Later in de maand rijden de landbouwvoertuigen opnieuw in grote getallen het terrein op.

Bij het boerenprotest ontstaat enkele schade aan de randen en dijken om het Malieveld. Aan het einde van de maand, bij de demonstratie van de bouwsector op 30 oktober, raakt de grasmat van het veld beschadigd, vooral bij gedeeltes van het veld waar de actievoerders grond hebben gestort op het gras.

63 Boeren rijden hek omver op Malieveld in Den Haag

Grond in Verzet, de organisator van de demonstratie van de bouwsector op het Malieveld, laat later weten de schade op het terrein zelf te herstellen. De agrarische sector wil ook de door hun aangebrachte schade gaan herstellen.

In november zijn de herstelwerkzaamheden aan de grasmat van start gegaan. Het terrein moet met de werkzaamheden op korte termijn weer in goede conditie zijn. In een later stadium worden verdere werkzaamheden verricht.

De beschadigde grasmat van het Haagse Malieveld. (Foto: Staatsbosbeheer)

Gemeente maakte 2,5 miljoen euro over aan werklozen

De gemeente Den Haag heeft in april per abuis zo'n 2,5 miljoen euro uitgekeerd aan mensen die meededen aan een arbeidsproject. De groep heeft wel recht op een premie van de gemeente, maar die is aanzienlijk lager dan de 100.000 euro die sommigen op de bankrekening ontvingen. Het laagste bedrag dat de gemeente donderdag uitkeerde was 7.419 euro.

Hoogstwaarschijnlijk zijn de bedragen zo hoog uitgevallen omdat ze niet goed zijn ingevoerd in het systeem. Op diverse plaatsen stond een punt waar een komma had moeten staan.

De gemeente heeft inmiddels meer dan 2 miljoen euro van het geld terug.

Mars van klimaatspijbelaars door Den Haag

In februari verzamelen ruim vijftienduizend scholieren zich om te demonstreren in Den Haag voor een beter klimaat. Ze vinden dat er meer actie ondernomen moet worden om klimaatverandering tegen te gaan.

Tegen de middag beginnen de scholieren met hun protestmars richting de Hofvijver. Ze komen uit het hele land en hebben spandoeken bij zich en borden met teksten als 'Geen gelul, uitstoot naar nul', 'Help het klimaat voordat de wereld vergaat' en 'Thinking in solutions, not in pollution'.

168 'Klimaatspijbelaars': 'Als ze niet luisteren, spijbelen we opnieuw'

Vier kinderen besmet met mazelen op Haagse creche

Vier kinderen op een Haags kinderdagverblijf raken in april besmet met mazelen. De kinderen waren geen van allen ingeënt, mede omdat sommige van hen jonger waren dan veertien maanden. Vermoedelijk heeft een van de patiëntjes het virus opgelopen in het buitenland en eenmaal terug in Nederland de anderen besmet.

Het aantal gevallen van mazelen in Nederland ligt volgt het RIVM laag. In Nederland worden kinderen tegen mazelen twee keer ingeënt, na 14 maanden en als ze 9 jaar zijn.

Kick-Out Zwarte Piet Den Haag

Een landelijke bijeenkomst van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) in Den Haag werd in november verstoord. Daarbij werden vijf voorstanders van Zwarte Piet aangehouden vanwege geweldpleging en poging tot brandstichting.

Het vijftal had enkele ramen van het pand waar Kick Out Zwarte Piet een bijeenkomst hield gesloopt en auto's op de binnenplaats vernield. Ook was brand ontstaan omdat er vuurwerk afgestoken werd. De politie heeft vijf in Den Andel en Den Haag woonachtige mannen van tussen de 13 en 37 jaar oud opgepakt.