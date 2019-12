De politie onderzoekt een mogelijk schietincident op de Koningin Emmakade in Den Haag. De weg is vanaf de Laan van Meerdervoort afgesloten met lint. Een neergezette pylon duidt mogelijk op de aanwezigheid van sporen.

Naar verluidt is er rond 12.00 uur geschoten. Het is niet bekend wie of wat het doelwit was en of er gewonden zijn gevallen.