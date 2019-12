Het wintervuurwerk in Scheveningen op zondagavond is afgelast vanwege de harde wind die is voorspeld. Hierdoor kan de veiligheid van het evenement niet worden gewaarborgd.

Er worden windvlagen met windkracht zes voorspeld.

Het bestuur van het Wintervuurwerk betreurt dat het tot een afgelasting moet komen. "We hadden graag samen met iedereen het bewogen jaar knallend willen afsluiten. Nu kijken wij uit naar de zomer waarin wij hopen dat iedereen op Scheveningen alsnog kan genieten van de spectaculaire vuurwerkshows van de 40e editie van het Internationaal Vuurwerkfestival Scheveningen."