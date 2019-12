De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag vier personen aangehouden in verband met een vechtpartij in een woning aan het Lopikplein in Den Haag. Hierbij raakte een man zwaargewond.

Volgens Omroep West zou de gewonde man van het balkon zijn geduwd. Een woordvoerder van de politie wil dit scenario niet bevestigen tegenover NU.nl.

Rond 3.30 uur ontving de meldkamer het bericht dat er een vechtpartij bezig zou zijn in een Haags appartement. Toen agenten arriveerden, troffen ze een gewonde man aan in de binnentuin. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet momenteel onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld in en rond de woning. Alle vier aanwezigen in de woning zijn aangehouden en meegenomen naar het bureau. Zij zullen worden gehoord.