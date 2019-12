De Rotterdamsebaan in Den Haag gaat een half jaar later open dan de planning was. De opening moet na half december volgend jaar gaan plaatsvinden.

De gemeente Den Haag zegt donderdag in een brief dat de geplande datum van 1 juli niet meer haalbaar is. Dit komt onder meer doordat het project te maken had met faillissementen en dreigende faillissementen van onderaannemers en leveranciers.

In maart dit jaar werd bekend dat de planning voor de aanleg van de Rotterdamsebaan onder druk stond. De planning was toen nog haalbaar, maar volgens de gemeente zat er geen "rek" meer in. Begin november is besloten de opening uit te stellen.

Het half jaar extra tijd is vooral nodig om alle installaties aan te leggen en in gebruik te nemen. Ook moet alles daarna nog worden getest.