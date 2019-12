In een flat aan de Loevesteinlaan in Den Haag is rond 16.15 uur een persoon gewond geraakt bij een steekincident.

Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn of haar verwondingen is nog niks bekend.

De dader is nog voortvluchtig, meldt de politie. De politie is in de flat bezig met het veiligstellen van sporen.

Mensen die iets hebben gezien of gehoord van het incident kunnen zich melden bij de politie.