Gemeente Den Haag wil vanaf april 2020 de ja/ja-sticker gaan invoeren. Dat betekent dat inwoners alleen nog maar reclamedrukwerk ontvangen als er een ja/ja-sticker op de brievenbus is geplakt.

Het college heeft donderdag het voorstel bekend gemaakt. In januari 2020 stemt de gemeenteraad over het plan.

Adverteerders en verspreiders die vanaf april 2020 hun drukwerk verkeerd bezorgen, kunnen na een waarschuwing een boete van 500 euro per verkeerd bezorgde folder opgelegd krijgen, vertelt een woordvoerder van de gemeente aan NU.nl. "De handhaving richt zich in eerste instantie op bedrijven waar de meeste meldingen over zijn ontvangen."

Het doel van de maatregel is papierverspilling tegengaan. "Het zorgt voor een besparing van ruim dertig kilo per jaar per huishouden", aldus wethouder Liesbeth van Tongeren in een persbericht. "Bewoners die de folders wel graag ontvangen, kunnen dat makkelijk aangeven met een sticker."

Huis-aan-huisbladen worden bezorgd als er een ja/ja-sticker op de deur zit. Bij geen sticker of de nee/ja-sticker wordt geen reclamedrukwerk, maar wel huis-aan-huisbladen bezorgd. De nee/nee-sticker zorgt ervoor dat je helemaal geen reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen krijgt.

In Amsterdam is de ja/ja-sticker in januari 2018 ingevoerd. In de gemeenten Utrecht en Haarlem wordt de sticker ingevoerd in januari 2020.

In januari worden de inwoners van Den Haag verder geïnformeerd, ook over hoe ze de nieuwe sticker aan kunnen vragen.