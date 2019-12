De gemeente Den Haag intensiveert de aanpak van ondermijnende criminaliteit, met name op de Weimarstraat. De veiligheid en leefbaarheid in die straat staat onder druk, blijkt woensdag uit onderzoek van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) in opdracht van de gemeente.

De boven- en onderwereld in de stad raken steeds meer vermengd. Om de Haagse aanpak te versterken, vroeg de gemeente het RIEC de problematiek rondom ondermijnende criminaliteit te onderzoeken. Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft de resultaten woensdag naar de gemeenteraad gestuurd.

Uit het onderzoek blijkt dat tientallen criminele netwerken in Den Haag actief zijn in vooral de drugs- en mensenhandel, waarbij het verdiende geld wordt witgewassen via vastgoed- en horecaondernemingen. Met name de Weimarstraat, Zevensprong en het Kaapseplein zijn volgens de gemeente punt van aandacht. De burgemeester stelt de raad dan ook voor om de Weimarstraat als eerste focusgebied aan te wijzen.

Daarnaast wil de burgemeester straks een gebied kunnen aanwijzen waar voor ondernemers een vergunningplicht geldt. Iedere individuele vergunningaanvraag moet dan afzonderlijk worden beoordeeld. Een aanvraag van criminelen wordt logischerwijs geweigerd. Of deze nieuwe arbeidsintensieve manier van werken het criminelen inderdaad moeilijker maakt, moet nader worden onderzocht.

Tot slot stelt Remkes voor om ondermijnende criminaliteit niet alleen als gemeente aan te pakken. Er is volgens hem een integrale inzet nodig, waarbij verschillende overheden met elkaar samenwerken.