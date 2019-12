Een groep demonstrerende boeren was dinsdagavond naar het Binnenhof in Den Haag gekomen. De actie was niet aangekondigd. Omstreeks 22.00 uur begonnen de boeren weer aan hun terugtocht. Zij rijden onder politiebegeleiding de Hofstad uit.

De Eerste Kamer stemde dinsdagavond over de spoedwet voor stikstofmaatregelen. Door de maatregelen moet ruimte ontstaan voor woningbouw en de infrastructuur. De boeren protesteren al sinds oktober tegen de stikstofmaatregelen die zij door het kabinet opgelegd krijgen.

Op beelden op sociale media was te zien hoe politieagenten probeerden de agrariërs tegen te houden. Het ging volgens het AD om ongeveer tien tot twintig boeren. De politie kon dit aantal desgevraagd niet bevestigen.

De trekkers probeerden aan de kant van de Hofweg het Binnenhof te betreden. Een woordvoerder van de politie liet aan NU.nl weten dat agenten met de boeren in gesprek zijn gegaan.

50 Verrassingsactie boeren bij het Binnenhof

Boeren zouden woensdag gaan demonstreren

De onverwachte actie wordt gehouden aan de vooravond van nieuwe demonstraties die woensdag zouden plaatsvinden. Daar zouden ook bouwers aan meedoen.

De protestgroep Farmers Defence Force (FDF) verloor dinsdag een kort geding, nadat de organisatie van plan zou zijn geweest om distributiecentra van supermarkten te blokkeren. De rechter oordeelde dat de FDF mag demonstreren, maar geen distributiecentra mag blokkeren.

Agenten proberen demonstranten tegen te houden bij het Binnenhof. (Foto: Regio15)