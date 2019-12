De Hoge Raad heeft dinsdag beslist dat de veroordeling van een Haagse huisarts wegens poging tot ontucht met een patiënt in stand blijft. De huisarts is veroordeeld tot zes jaar cel met een proeftijd van twee jaar.

Het cassatieberoep van de verdachte is verworpen, meldt de rechtbank in Den Haag. Het gerechtshof acht de poging tot ontucht, die plaatsvond in januari 2012, bewezen.

De jonge vrouw was kwetsbaar en had psychische problemen, waar de huisarts van afwist. Toch probeerde hij seksuele handelingen te verrichten.

Het cassatieberoep is ongegrond en direct zonder inhoudelijke motivering verworpen.