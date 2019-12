De politie heeft vrijdagavond een 17-jarige jongen en een 22-jarige man aangehouden omdat zij probeerden in te breken in een woning op het Westhovenplein in Den Haag.

Rond 20.00 uur werden de twee gezien toen ze aanbelde bij een woning op het Westhovenplein. Toen er niet werd opengedaan klom een van de daders op het balkon aan de achterzijde. De ander bleef op de uitkijk staan.

De verdachte op het balkon gooide iets door de ruit. Daarop vluchtten de twee weg, maar ze konden nog op het Westhovenplein worden aangehouden door agenten die op het incident af gekomen waren.

De twee zijn naar het politiebureau gebracht voor verhoor. Er wordt onderzocht of ze betrokken zijn bij andere inbraken in de omgeving.