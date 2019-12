De perrons van treinstation Hollands Spoor in Den Haag zijn straks definitief niet meer bereikbaar via de fietstunnel, bevestigt een woordvoerder van ProRail vrijdag in gesprek met NU.nl.

De PvdA, D66 en GroenLinks zijn tegen het sluiten van de perronopgangen in de fietstunnel omdat daardoor de loopafstand naar de perrons voor sommige mensen te lang wordt. Daarnaast neemt het aantal reizigers op het station toe, waardoor de perronopgangen in de fietstunnel hard nodig zijn voor een goede doorstroom, zo betogen de partijen.

ProRail heeft echter bij de gemeente aangegeven dat de nieuwe reizigerstunnel een goede nieuwe toegang biedt voor reizigers. De perronopgang in de fietstunnel wordt dan ook alsnog gesloten.