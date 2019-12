De 35-jarige verdachte van de steekpartij op de Grote Marktstraat in Den Haag blijft drie maanden langer vastzitten, heeft de rechtbank in Den Haag donderdag bepaald. Bij dat incident op 29 november raakten drie tieners gewond.

De man zonder vaste woon- of verblijfplaats stak die dag met vooralsnog onbekend motief om zich heen. Vanwege Black Friday was het druk in het centrum van Den Haag.

Een dertienjarige jongen uit Den Haag, een vijftienjarig meisje uit Alphen aan den Rijn en een vijftienjarig meisje uit Leiderdorp raakten gewond. Zij waren geen bekenden van elkaar of van de verdachte. De slachtoffers mochten diezelfde dag het ziekenhuis verlaten.

Hoewel de beweegredenen van de verdachte nog onbekend zijn, sluit de politie een terroristisch motief uit.