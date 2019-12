De politie heeft dinsdag honderden stukken namaakkleding en -schoenen in beslag genomen in een pand aan de Televisiestraat in Den Haag. De artikelen hebben bij elkaar een waarde van ruim 14.000 euro.

De politie heeft een onderzoek ingesteld naar de vondst. Er is nog niemand aangehouden.

Vorige week dinsdag nam de politie ook een grote hoeveelheid namaakkleding en – schoenen in beslag ter waarde van 20.000 euro in een pand aan de Zonweg. Het is niet bekend of er een verband is tussen de twee vondsten.