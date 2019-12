De politie is op zoek naar getuigen van het in brand steken van twee voertuigen op de Werfstraat in Den Haag dinsdagavond.

Dinsdagavond kreeg de politie rond 23.15 uur een melding binnen van brandstichting. Bij aankomst troffen agenten twee beschadigde auto's aan.

Getuigen verklaarden dat drie onbekende mannen dinsdagavond door de straat waren gelopen en molotovcocktails door de ruiten van de twee auto's hebben gegooid. Zij zijn daarna in een paarse Renault Twingo gevlucht in de richting van de Gevers Deynootweg.

De politie doet momenteel onderzoek naar de zaak.