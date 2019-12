Een 55-jarige man is woensdag door de politie aangehouden in een woning aan de Prins Willemstraat in Scheveningen. De man wordt verdacht van internetoplichting.

De verdachte bleek ook geen vaste woon-of verblijfplaats te hebben. Agenten bezochten de woning aan de Prins Willemstraat woensdagmiddag. Toen ze de man wilden aanhouden, vluchtte hij weg. De agenten konden hem vrij snel inhalen en aanhouden.

De politie ontving eerder dit jaar al zestien aangiftes van oplichting via verkoopsites op het internet. Telkens ging het om de verkoop van Stelconplaten, een soort betontegels voor in de tuin bijvoorbeeld. Bij de verkoop van deze platen werd er een voorschot gevraagd, maar vervolgens niet geleverd.

Het bleek om de verdachte uit Scheveningen te gaan. Hij had met de sites tienduizenden euro's buit kunnen maken. De politie is nog op zoek naar meer gedupeerden.

De man werd in 2016 ook al aangehouden voor het plegen van soortgelijke feiten. Hij werd toen veroordeeld door de rechter nadat er 69 aangiftes tegen hem waren gedaan. De man zit nu vast en wordt verhoord door rechercheurs.