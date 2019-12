Per 1 april moeten automobilisten betalen om te parkeren op de Hellingweg in Scheveningen. In het Havenkwartier gaat betaald parkeren tegen die tijd in om 13.00 uur, maakte de gemeente Den Haag deze week bekend.

Bewoners ontvangen in februari 2020 een brief met meer informatie over de wijzigingen.

In november 2017 is het betaald parkeren ingevoerd in het Haven-, Staten en Geuzenkwartier. Uit onderzoek van de gemeente Den Haag blijkt dat de parkeersituatie daarop in veel straten is verbeterd. Vanaf 1 april 2020 zal de gemeente het betaald parkeren in het Havenkwartier verder verbeteren.