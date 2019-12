De politie heeft maandagavond zeven aanhoudingen verricht tijdens een politieactie in de regio Den Haag. De politie deed invallen op vijftig adressen in de regio.

Doel van de actie was het aanhouden van veroordeelden die nog een straf moesten uitzitten en verdachten van wie het DNA gesignaleerd was, meldt de politie.

Onder anderen een 52-jarige vrouw uit Den Haag is aangehouden. Zij moest nog een gevangenisstraf van 180 dagen uitzitten. Ook een 31-jarige vrouw uit Den Haag werd aangehouden, omdat ze nog een signalering in een lopende strafzaak op haar naam had staan.

Als de deur niet werd opengedaan op een adres, werd de deur door een sleutelspecialist geopend.

Ook werd er ruim 3.000 euro aan openstaande vorderingen geïncasseerd. Daarnaast zijn er vier rijbewijzen ingenomen en is er beslag gelegd op een BMW 5.

De actie is uitgevoerd in samenwerking met het Openbaar Ministerie, de Coördinatie Executie Taken (CET) en het Executie Vonnissen Afgestraften-team (EVA).