CDA-fractievoorzitter Danielle Koster stapt uit de gemeenteraad van Den Haag. Koster neemt op 19 december afscheid als raadslid, maakt zij dinsdagochtend bekend.

"De onderhandelingen voor een nieuw stadsbestuur zijn inmiddels succesvol afgerond en ik kijk met trots naar het gisteren gepresenteerde coalitieakkoord waarbij vijf partijen hebben laten zien dat zij verantwoordelijkheid durven nemen in moeilijke tijden", laat Koster dinsdag weten in haar ontslagbrief. "Nu de onderhandelingen zijn afgerond breekt voor mij de tijd aan om me weer met andere zaken bezig te houden."

Koster was sinds 2014 raadslid in de gemeenteraad van Den Haag. Volgens Omroep West had zij ook graag wethouder willen worden in de nieuwe coalitie. Het CDA droeg echter Hilbert Bredemeijer voor.

De nieuwe coalitiepartijen VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA hebben maandagmiddag in de Sportcampus in het Haagse Zuiderpark het coalitieakkoord Samen voor de stad gepresenteerd. Begin oktober viel de Haagse coalitie nadat bleek dat twee wethouders van de grootste partij Groep de Mos als verdachten zijn aangemerkt in een groot corruptieonderzoek.