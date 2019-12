Twee bewoners van een woning aan de Stuyvesantstraat in Den Haag zijn dinsdagochtend naar het ziekenhuis gebracht nadat er brand ontstond in hun woning.

De brand is inmiddels geblust, laat de brandweer dinsdag weten. Het is niet bekend wat de oorzaak was.

Vanwege de brand moesten vijf aangrenzende woningen tijdelijk ontruimd worden. De meeste bewoners mogen inmiddels weer terug naar hun woning.

De twee bewoners van de woning waar de brand ontstond zijn ter controle overgebracht naar het ziekenhuis.