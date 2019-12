VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA hebben maandagmiddag in de Sportcampus in het Haagse Zuiderpark het coalitieakkoord 'Samen voor de stad' gepresenteerd.

Begin oktober viel de Haagse coalitie nadat bleek dat twee wethouders van de grootste partij Groep de Mos als verdachten zijn aangemerkt in een groot corruptieonderzoek. De grootste partijen hebben daarna het vertrouwen opgezegd, waardoor het college op losse schroeven kwam te staan. Half oktober startte formateur Tom de Bruijn, oud-wethouder in Den Haag, de verkenning.

Door de verkoop van Eneco-aandelen heeft de gemeente Den Haag ruim 650 miljoen euro ontvangen. De nieuwe coalitie wil dit investeren in duurzame initiatieven, waaronder beter openbaar vervoer en het verduurzamen van woningen en verschillende andere stadsontwikkelingen.

De gemeente gaat verder diverse belastingsoorten verhogen. Zo is besloten dat de hondenbelasting blijft bestaan en dat de toeristenbelasting wordt verhoogd met 0,75 euro per nacht. Verder gaan de parkeerbaten in 2020 met 1 miljoen euro stijgen doordat de gebieden waar betaald parkeren geldt, worden vergroot. Ook worden de kosten van de parkeervergunning van een derde of volgende voertuig verhoogd.

Maandagmiddag werden ook de wethouders van het nieuwe college voorgesteld. Boudewijn Revis en Kavita Parbhudayal blijven namens de VVD wethouder in Den Haag, Robert van Asten en Saskia Bruines worden wethouder voor D66 en Liesbeth van Tongeren en Bert van Alphen blijven wethouder voor D66. Ook wordt Martijn Balster namens de PvdA kandidaat-wethouder en kandideert het CDA Hilbert Bredemeijer.