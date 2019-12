De Grote Marktstraat in Den Haag is van 14 tot en met 16 december en van 21 tot en met 23 december alleen toegankelijk voor voetgangers. Tussen 12.00 en 21.00 uur is de straat afgesloten voor fietsers om winkelende mensen meer ruimte te geven.

Tijdens deze twee zogeheten royal shopping weekends zet de gemeente Den Haag de Grote Marktstraat af met hekken. Verkeersregelaars zullen mensen vragen hun fietsen buiten die straat te parkeren.

Fietsen kunnen gratis en bewaakt worden gestald bij de fietsenstallingen aan de Grote Markt, Voldersgracht, Kranestraat en onder het stadhuis.

"Met deze actie komen we tegemoet aan de wens van winkeliers en winkelend publiek om in december al die extra mensen die de binnenstad bezoeken om hun inkopen te doen, de ruimte te geven", aldus wethouder Robert van Asten van Mobiliteit en Buitenruimte.