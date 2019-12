Agenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag in Den Haag dertien personen aangehouden voor brandstichting, pogingen daartoe of het gooien met zwaar vuurwerk.

Alle verdachten zitten nog vast en worden zaterdag verhoord door de politie.

Vrijdagavond werden eerst drie minderjarige jongens aangehouden toen zij op heterdaad betrapt werden bij brandstichting in de omgeving van zwembad De Blinkerd. Het is onduidelijk wat het drietal in brand probeerde te steken.

Agenten stuitten even later op vier mannen die met een jerrycan vol benzine de wijk Duindorp wilden inrijden. De mannen in de leeftijd van 17 tot en met 21 jaar zijn gearresteerd. In Duindorp werd later nog een 42-jarige Hagenaar opgepakt vanwege het afsteken van zwaar vuurwerk. De verdachte kon zich bovendien niet legitimeren.

Twee auto's in brand gestoken in Haagse wijk Laak

In de buurt van het Laakkwartier gingen twee auto's in vlammen op. De politie ontving meldingen dat er zwaar vuurwerk werd afgestoken. In de Haagse wijk Laak hing op dat moment een groep jongeren rond op straat. Zij zijn gecontroleerd, maar hoefden niet mee naar het bureau.

De laatste vijf verdachten zijn opgepakt nadat zij vermoedelijk brand hadden gesticht in een bouwkeet. Het vijftal probeerde daarna in een auto te ontsnappen, maar werden door agenten klemgereden en aangehouden. De auto is eveneens in beslag genomen.

In meerdere wijken in Den Haag is het al enkele dagen onrustig. Eerder deze week vonden er ongeregeldheden plaats toen de gemeente liet weten dat er dit jaar geen vergunningen worden verleend voor vreugdevuren.

Het is onbekend of de meest recente incidenten hiermee te maken hebben. In totaal werden de afgelopen week tientallen aanhoudingen verricht voor het gooien van stenen, openlijke geweldpleging en belediging.