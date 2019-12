In de Haagse wijk Laak zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag meerdere auto's in brand gestoken, meldt de politie op Twitter.

Zover bekend zijn er nog geen verdachten voor de branden opgepakt. Meerdere eenheden van politieagenten zijn op straat aanwezig. Zij houden controles en spreken met getuigen van de branden.

De politie benadrukt dat de Mobiele Eenheid (ME) niet op straat is gegaan in Laak, in tegenstelling tot verschillende berichten.

In meerdere wijken in Den Haag is het al enkele dagen onrustig. Eerder deze week vonden er ongeregeldheden plaats, toen de gemeente liet weten dat er dit jaar geen vergunningen worden verleend voor vreugdevuren.

Het is onbekend of de branden in Laak hiermee te maken hebben.