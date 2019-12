Drie minderjarige jongens zijn vrijdagavond op heterdaad betrapt bij brandstichting in de omgeving van zwembad De Blinkerd. Het is onduidelijk wat het drietal precies in brand probeerde te steken.

Een politiewoordvoerder verwacht zaterdagochtend met meer informatie over de zaak naar buiten te treden.

In meerdere wijken in Den Haag is het al enkele dagen onrustig. Meerdere minderjarigen zijn de afgelopen dagen opgepakt op verdenking van brandstichting.

Het is niet duidelijk of de recente arrestaties te maken hebben met de ongeregeldheden van eerder deze week. Toen liet de gemeente weten dat dit jaar geen vergunningen worden verleend voor vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp.