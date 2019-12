Twee mannen hebben op vrijdag rond 18.40 uur een gewapende overval gepleegd op een supermarkt op de Steijnlaan in Den Haag. Dat meldt de politie.

Het is niet bekend of er iets is buitgemaakt. Beide mannen droegen donkere kleding en vermoedelijk ook gezichtsbedekking.

Donderdag vond ook een gewapende overval plaats op een supermarkt aan de Heelsumstraat door twee gewapende mannen. Dat gebeurde rond 22.00 uur.

Een medewerker van de winkel werd toen bedreigd met een mes. De daders maakten een geldbedrag en sigaretten buit.

De twee verdachten zijn nog voortvluchtig. De een droeg een witte trui met een capuchon en bodywarmer, een zwarte muts en een bruine of zwarte tas. De ander droeg een zwarte broek met een witte bies en een zwarte jas.

Het is niet bekend of er een verband is tussen de twee overvallen.