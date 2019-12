Het EVA-team (Executie Vonnissen Afgestraften) van de politie heeft gedurende november en begin december vier aanhoudingen verricht in de Alphen aan den Rijn, Rotterdam, Zoetermeer en Den Haag.

Op 15 november hielden agenten een 22-jarige man aan op de Rigolettehof in Alphen aan den Rijn. Hij moest nog een celstraf van 180 dagen uitzitten wegens diefstal en heling.

Op de Zevenkampse Ring in Rotterdam werd op 18 november een 47-jarige man aangehouden die nog een gevangenisstraf van 84 dagen moest uitzitten wegens het rijden onder invloed en rijden met een ingevorderd rijbewijs.

Een 39-jarige man werd op 28 november aangehouden omdat hij nog een gevangenisstraf van 120 dagen moest uitzitten in verband met mishandeling. Hij werd aangehouden op de Johan van Bourgondiëlaan in Zoetermeer.

Tot slot hield het EVA-team maandag een 24-jarige man aan die de Wet Wapens en Munitie had overtreden. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 21 maanden. Agenten hielden de man aan in een woning op de Hegemanwater in Den Haag.