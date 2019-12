De politie in Den Haag heeft dinsdagmiddag een grote hoeveelheid namaakkleding en -schoenen in beslag genomen bij een pand aan de Zonweg.

De agenten hadden meerdere tips over het pand binnengekregen. Agenten gingen dinsdag rond 13.15 uur het gebouw aan de Zandweg binnen.

In het pand vonden zij honderden nagemaakte kledingstukken, schoenen en accessoires. Volgens de politie waren de spullen in totaal zo'n 20.000 euro waard. Alle artikelen zijn in beslag genomen.

De agenten hebben dinsdag geen aanhoudingen verricht. De politie doet momenteel onderzoek naar de herkomst van de spullen en de eigenaar.