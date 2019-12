De politie heeft woensdagavond in Scheveningen en Escamp in totaal vier aanhoudingen verricht na ongeregeldheden in de twee wijken.

De verdachten worden op het politiebureau verhoord. Ze zijn aangehouden voor onder meer belediging, gooien van vuurwerk en brandstichting.

In Escamp was het al enkele dagen onrustig. De politie was daarom met meerdere eenheden paraat in de wijk. Minstens twee van de aanhoudingen zijn in Escamp verricht. De twee verdachten liepen mee met grote groepen die vuurwerk afstaken.

Of de onrust in Scheveningen en Escamp iets te maken heeft met de ongeregeldheden in Duindorp de afgelopen dagen, is nog niet bekend.

Scheveningen en Duindorp kregen dinsdag van de gemeente te horen dat ze dit jaar geen vergunningen krijgen voor het aanmaken van vreugdevuren rond de jaarwisseling.

Op meerdere plekken in de Haagse wijk Escamp werd woensdagavond brand gesticht. (Foto: Regio15)