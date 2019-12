Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag zes jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen een veertigjarige man zonder woon- of verblijfplaats voor het verkrachten van twee jonge vrouwen in Den Haag en Venlo.

Op 19 september 2018 liep een jonge vrouw van een café naar treinstation Holland Spoor in Den Haag. Een man sprak haar aan en nam haar mee naar een nabijgelegen park, waar hij haar verkrachtte. Vervolgens bood hij aan haar thuis te brengen en smeekte hij haar om niets te zeggen. Ook bood hij zijn excuses aan.

In het park trof de politie een DNA-spoor van een man aan. Dat bleek een match te zijn met een verkrachting in Venlo in 2009. Dit leidde echter nog niet naar een verdachte.

De doorbraak in de zaak kwam in januari. Toen werd het DNA-profiel van de veertigjarige man opgenomen in de DNA-databank. Hij werd aangehouden en zit sindsdien vast.

Verdachte weigert psychologisch onderzoek

De verdachte is ter observatie naar het Pieter Baan Centrum (PBS) gestuurd, maar heeft daar consequent geweigerd mee te werken aan psychologisch onderzoek.

Toch is de officier van justitie ervan overtuigd dat hij een antisociale persoonlijkheidsstoornis heeft, die zich met name uit in relaties met vrouwen. Dat zou blijken uit reclasseringsrapportages en de gedragingen van de verdachte.

Het OM vindt een stevige straf op z'n plaats vanwege de ernst van de gepleegde feiten die de slachtoffers de rest van hun leven met zich mee moeten dragen.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak in de zaak.