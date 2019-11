Een auto heeft zaterdag zijn banden lek gereden in Duindorp nadat iemand daar zelfgemaakte kraaienpoten had neergelegd, meldt de politie van Scheveningen zaterdag. De politie vraagt mensen met meer informatie over wie dit gedaan heeft om zich te melden.

Kraaienpoten, ook bekend als voetangels, zijn scherpe voorwerpen die worden gebruikt om voertuigen te vertragen, door bijvoorbeeld de banden lek te steken.

Zover bekend is er één auto beschadigd door de voorwerpen, maar de politie vraagt mogelijk andere gedupeerden om zich te melden.