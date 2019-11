Een schoorsteenbrand die zaterdagavond woedde in een woning aan de Oostduinlaan in Den Haag is onder controle, laat de brandweer van regio Haaglanden weten.

Niemand is gewond geraakt als gevolg van de brand. De bewoners van het pand werden tijdelijk elders opgevangen en mogen weer naar huis.

Omdat het vuur was verspreid naar het dak van het huis, moesten brandweerlieden het dak openmaken om te achterhalen waar de vuurhaard precies zat. Hoe dit verlopen is, is onbekend.

De brandweer voert de laatste controlewerkzaamheden uit.