De brandweer is vrijdag uitgerukt vanwege een brand op de zolder van een woning aan de Boreelstraat in het Geuzenkwartier in Den Haag.

Rond 11.30 uur kregen de hulpdiensten melding van de brand.

Het vuur is inmiddels onder controle, verklaart een woordvoerder van de brandweer. "We verwachten niet dat de brand zich verder zal uitbreiden."

Brandweerlieden verrichten nog wel bluswerkzaamheden, met als doel het vuur zo snel mogelijk te doven.

Het vuur was ontstaan in het dak van de woning. Het dak moest eerst worden opengebroken om goed te kunnen blussen.