De brandweer is vrijdag uitgerukt vanwege een brand op de zolder van een woning aan de Boreelstraat in het Geuzenkwartier in Den Haag. De bewoner was niet thuis tijdens het ontstaan van de brand.

Rond 11.30 uur kregen de hulpdiensten melding van de brand. In totaal zijn vijf omliggende woningen ontruimd. De bewoners konden hun huis rond 13.30 uur weer betreden.

Eén persoon is nagekeken door ambulancemedewerkers in verband met het inademen van rook.

Het vuur was ontstaan in het dak van de woning. Het dak moest eerst worden opengebroken om goed te kunnen blussen.