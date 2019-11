Een 73-jarige man is donderdag gewond geraakt bij een woningoverval aan de Zonneoord in Den Haag.

Twee onbekende mannen belden rond 21.00 uur aan bij het pand. Toen de bewoner de deur opendeed, drongen zij de woning met geweld binnen, waardoor de man gewond raakte.

Het slachtoffer wist zich wel te verweren, waardoor de twee mannen op de vlucht sloegen. Zij hebben geen buit meegenomen.

De politie is op zoek naar de verdachten en vraagt getuigen om zich te melden. Een van de mannen droeg een lichtblauwe jas en had kroeshaar. Van de andere man is alleen bekend dat hij een wit-zwarte sjaal voor zijn gezicht droeg.