Politieagenten en buurtbewoners hebben woensdag een cirkel tegen racisme gevormd op het Hobbemaplein in Den Haag.

De politie wilde vooral ook samen met wijkbewoners een statement maken tegen racisme. "Voordat we het wisten werd de cirkel groter en groter. Mensen om ons heen sloten zich spontaan aan. Het past ook in de wijk en bij de manier waarop wij op dit moment in verbinding zijn met onze wijk", aldus Mohammed El Arrag van het politiebureau aan de Hoefkade.

De cirkel tegen racisme in Den Haag komt nadat dezelfde politie-eenheid afgelopen zomer in verlegenheid werd gebracht door de Leidse politiechef Fatima Aboulouafa. Zij liet zich kritisch uit over discriminatie en machtsmisbruik binnen de eenheid. De korpsleiding van de Nationale Politie zette Aboulouafa vervolgens op non-actief en besloot later dat ze niet meer mag terugkeren.

Vorige week vormden de voetbalspelers van het Nederlands elftal een soortgelijke cirkel tegen racisme. Dat statement kwam na een incident op 17 november tijdens een wedstrijd tussen FC Den Bosch en Excelsior. Die wedstrijd werd voor rust stilgelegd nadat een deel van de aanhang van Den Bosch de Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira 'katoenplukker' en 'Zwarte Piet' noemde.