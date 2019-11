Een onbekende man heeft woensdagavond een gewapende overval gepleegd op een avondwinkel aan het Spui in Den Haag. De dader ging er met een nog onbekend geldbedrag vandoor.

Woensdagavond kwam de man rond 22.30 uur de winkel binnen. Hij dwong de medewerker vervolgens met een vuurwapen om geld af te geven.

De man vluchtte daarna de winkel uit in de richting van de Pletterijkade. Agenten hebben woensdagavond nog onderzoek gedaan in de omgeving van de nachtwinkel, maar hebben de verdachte niet kunnen vinden. De politie is inmiddels een onderzoek gestart.

Getuigen wordt gevraagd om zich te melden. De overvaller was een man van rond de 25 jaar oud, die geheel in het zwart gekleed was en een zwarte muts en sjaal droeg.